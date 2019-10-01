Болельщики «Реала» освистали Куртуа. Вместо него на 2-й тайм вышел Ареола
1 октября 2019, 20:59
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа был освистан своими болельщиками во время матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Брюгге». Фанаты «сливочных» выразили недовольство игрой 27-летнего бельгийского вратаря.
На второй тайм вместо Куртуа на поле вышел резервный голкипер «Реала» Альфонс Ареола. В первые 45 минут бельгиец пропустил дважды.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Брюгге».
Zidane has taken off Courtois at halftime. Areola has replaced him.— Hajj Pharis (@hajjpharis) October 1, 2019
Thinking he is the only problem??? pic.twitter.com/0RzOYo5gWJ
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур