19:19 1 июня | Футбол — Лига чемпионов

Болельщики "Аякса" поют вместе с фанатами "Ливерпуля" в Мадриде. Видео

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Фанаты "Аякса" поддержали болельщиков "Ливерпуля" перед финальным матчем Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Вместе с мерсисайдцами они исполняли песни в центре Мадрида.

Напомним, "Тоттенхэм" прошел "Аякс" в 1/2 финала ЛЧ: общий счет составил 3:3, однако лондонцы получили преимущество благодаря большему количеству голов на выезде.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль

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