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Bild: Россия не проведет мини-турнир ЛЧ из-за эпидемиологической обстановки

03:23
Кубок Лиги чемпионов. Фото Reuters
Кубок Лиги чемпионов. Фото Reuters
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Стали известны подробности выбора места проведения решающих матчей Лиги чемпионов, информирует Bild. Ранее сообщалось, что претендовали три страны — Германия, Португалия и Россия.

Россия выбыла из борьбы, так как руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) посчитало неподходящей для соревнований эпидемиологическую обстановку в стране. Выбор сделан в пользу Португалии.

УЕФА хочет, чтобы принимающая сторона выделила четыре стадиона в радиусе 100 км. Ранее Лига чемпионов-2019/20 была прервана из-за пандемии коронавируса. Планируется, что соревнования возобновятся в августе. Новая дата пока не объявлена.

Мини-турнир включит в себя матчи четвертьфинала, полуфинала и финал.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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