Безумие в раздевалке "Тоттенхэма" после выхода в финал. Видео

"Тоттенхэм" опубликовал в Твиттере видео из раздевалки команды после победы над "Аяксом" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2). Полузащитник "шпор" Эрик Ламела записал на камеру своего смартфона, как игроки радовались выходу в финал.
"Тоттенхэм" в первом матче проиграл в Лондоне с минимальным счетом, а по ходу ответной встречи уступал 0:2, но смог отыграться и вырвать путевку в финал.
Scenes in the dressing room!!– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 8 мая 2019 г.
📱 @ErikLamela#UCL ⚪ #COYS pic.twitter.com/szFjR5adUX
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