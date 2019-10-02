«Бенфика» разгромила «Зенит» в Юношеской лиге УЕФА со счетом 7:1

В матче группового турнира Юношеской лиги УЕФА «Зенит» дома уступил «Бенфике» (1:7).

Единственный мяч в составе российского клуба с пенальти забил Вадим Симутенков.

«Зенит» проиграл два стартовых матча и занимает последне место в группе G. «Бенфика» с шестью очками на первом месте.

Юношеская лига УЕФА

Группа G

2-й тур

«Зенит — мол.» — «Бенфика — мол.» — 1:7 (0:3)

Голы: Умару Эмбалу, 2 (0:1). Гувейя, 15 (0:2). Тиагу Данташ, 20 — с пенальти (0:3). Камара, 48 (0:4). Гувейя, 52 (0:5). Рамуш, 56 (0:6). Симутенков, 75 — с пенальти (1:6). Тавареш, 81 (1:7).

«Зенит — мол.»: Рыбиков, Сандрачук, Захаров, Хотулев, Смирнов (Вахания, 60), Симутенков, Хубулов (Князев, 73), Щетинин, Каргинов (Воробьев, 71), Косарев (Симдянкин, 55), Ногтев (Бачинский, 55).

Предупреждения: Хотулев, 32. Косарев, 54.

Судья: Харкам (Австрия).

2 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».