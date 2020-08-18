«Бенфика» победила загребское «Динамо» и сыграет с «Аяксом» в полуфинале Юношеской лиги УЕФА

«Бенфика» обыграла «Динамо» из Загреба в четвертьфинале Юношеской лиги УЕФА — 3:1. Соперником лиссабонцев в полуфинале турнира для игроков до 19 лет станет «Аякс», который ранее с таким же счетом одолел «Мидтьюлланн».

В другом полуфинале встретятся победители матчей «Зальцбург» — «Лион» и «Интер» — «Реал».

Юношеская лига УЕФА

1/4 финала

«Динамо» Зг (Хорватия) — «Бенфика» (Португалия) — 1:3 (1:1)