"Бавария" не включила в заявку на матч с "Ливерпулем" Рибери и Боатенга

"Бавария" опубликовала заявку команды на предстоящий первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

В заявке отсутствует полузащитник мюнхенцев Томас Мюллер, который пропустит обе игры. Напомним, игрок получил прямую красную карточку в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Аякса" за фол против защитника Николаса Тальяфико. Позже он публично извинился перед игроком.

Также в заявку не включен Франк Рибери и Джером Боатенг.

Состав футболистов, которые полетели в Англию, выглядит следующим образом:

Вратари: Нойер, Фрюхтль, Ульрайх



Защитники: Зюле, Хуммельс, Алаба, Авуджа, Май, Рафинья.

Полузащитники: Тьяго, Мартинес, Родригес, Горецка, Гнабри, Дэвис, Чон, Коман, Киммих, Шабани, Саншеш.

Нападающие: Левандовски

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Баварией" пройдет во вторник, 19 февраля. Начало встречи в 23:00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Бавария"

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