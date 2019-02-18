"Бавария" не включила в заявку на матч с "Ливерпулем" Рибери и Боатенга

"Бавария" опубликовала заявку команды на предстоящий первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
В заявке отсутствует полузащитник мюнхенцев Томас Мюллер, который пропустит обе игры. Напомним, игрок получил прямую красную карточку в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Аякса" за фол против защитника Николаса Тальяфико. Позже он публично извинился перед игроком.
Также в заявку не включен Франк Рибери и Джером Боатенг.
Состав футболистов, которые полетели в Англию, выглядит следующим образом:
Вратари: Нойер, Фрюхтль, Ульрайх
Защитники: Зюле, Хуммельс, Алаба, Авуджа, Май, Рафинья.
Полузащитники: Тьяго, Мартинес, Родригес, Горецка, Гнабри, Дэвис, Чон, Коман, Киммих, Шабани, Саншеш.
Нападающие: Левандовски
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Баварией" пройдет во вторник, 19 февраля. Начало встречи в 23:00 по московскому времени.
"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Бавария"
♦Dieses Team steigt heute Vormittag in den Flieger nach Liverpool. ♦#packmas #LFCFCB #UCL #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/mjeZLPZPdh– FC Bayern München (@FCBayern) 18 февраля 2019 г.