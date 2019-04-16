"Барселона" разгромила "МЮ" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Месси сделал дубль

"Барселона" с разгромным счетом обыграла "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0). Дублем отметился форвард Лионель Месси, еще один гол забил нападающий Филиппе Коутинью.

"Барселона" вышла в полуфинал, обыграв "МЮ" с общим счетом 4:0 по сумме двух встреч. Сине-гранатовые сыграют с победителем пары "Ливерпуль" - "Порту".

Лига чемпионов

1/4 финала

Ответный матч

"Барселона" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 3:0 (2:0)

Голы: Месси, 16 (1:0). Месси, 20 (2:0). Коутинью, 61 (3:0).

"Барселона": тер Штеген, Сержи Роберто (Семеду, 71), Пике, Лангле, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 75), Месси, Суарес, Коутинью (Дембеле, 81).

"Манчестер Юнайтед" (Англия): де Хеа, Джоунс, Линделеф, Смоллинг, Янг, Мактоминэй, Погба, Фред, Лингард (Санчес, 80), Рэшфорд (Лукаку, 73), Марсьяль (Далот, 65).

Предупреждение: Суарес, 77.

Судья: Брих (Германия).

16 апреля. Барселона. Стадион "Ноу Камп".

Первый матч - 1:0.

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