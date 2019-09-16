«Барселона» прилетела в Дортмунд перед матчем с «Боруссией» в Лиге чемпионов

Официальный Twitter «Барселоны» сообщает, что команда прилетела в Дортмунд (Германия) на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Боруссии». Встреча пройдет 17 сентября, начало — в 22.00 (мск).

Ранее стало известно, что капитан и форвард каталонцев Лионель Месси попал в заявку «Барселоны» на игру с «Боруссией».

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