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«Барселона» прилетела в Дортмунд перед матчем с «Боруссией» в Лиге чемпионов

16 сентября 2019, 19:39
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Официальный Twitter «Барселоны» сообщает, что команда прилетела в Дортмунд (Германия) на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Боруссии». Встреча пройдет 17 сентября, начало — в 22.00 (мск).

Ранее стало известно, что капитан и форвард каталонцев Лионель Месси попал в заявку «Барселоны» на игру с «Боруссией».

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы групп

Боруссия Д — Барселона

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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