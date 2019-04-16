20:58 16 апреля | Футбол — Лига чемпионов

"Барселона" объявила состав на матч с "МЮ"

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"Барселона" объявила состав на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". С первых минут встречу начнет форварды Лионель Месси и Луис Суарес.  

Состав "Барселоны": Тер Штеген - Роберто, Пике, Лангле, Альба - Ракитич, Артур, Бускетс - Месси, Суарес, Коутинью

Первый матч между "Барсой" и "МЮ" завершился минимальной победой каталонцев на выезде (1:0).

Барселона - Манчестер Юнайтед

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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