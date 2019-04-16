"Барселона" – "Манчестер Юнайтед": почему арбитр отменил пенальти в ворота гостей?

На 11-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" арбитр Феликс Брих назначил пенальти в ворота гостей, но уже чуть больше через минуту его отменил.

11-я минута матча "Барселона" - "Манчестер Юнайтед".

Сначала судья определил, что Фред сфолил на Ракитиче и сбил его. Но вмешался видеоарбитр Себастиан Данкерт. Он предложил Бриху посмотреть видеозапись на мониторе, что тот и сделал.

11-я минута матча "Барселона" - "Манчестер Юнайтед".

На повторах видно, что Фред совершил одно за другим три движения: сначала попал своей правой ногой в правую ногу соперника, спустя мгновение сыграл в мяч, а еще чуть позже попал Ракитичу ногой в левую ногу. Возможно, Брих обратил внимание только на второе действие полузащитника "МЮ" и решил, что в такой ситуации пенальти назначать нельзя.

11-я минута матча "Барселона" - "Манчестер Юнайтед".

Так ли это, и прав ли судья, мог бы объяснить глава судейского корпуса Европы Роберто Розетти. Но он в последнее время воздерживается от публикации таких разъяснений на сайте УЕФА. Например, в марте он не дал оценку решению Шимона Марчиняка – тот ошибся в пользу "Барселоны" в матче с "Лионом" (5:1), назначив 11-метровый после падения Суареса. (Александр Бобров)​