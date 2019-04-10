"Аякс" - "Ювентус": Роналду проводит 161-й матч в Лиге чемпионов. До рекорда Касильяса - 15 игр

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса". Для португальца эта игра стала 161-й в главном еврокубковом турнире. 52 из них он провел за "Манчестер Юнайтед", 101 - за "Реал", сегодняшняя игра за "Ювентус" стала для него восьмой.

Криштиану Роналду занимает второе место в истории по этому показателю. Лидирует бывший одноклубник Роналду по "Реалу", 37-летний вратарь "Порту" Икер Касильяс. Для него вчерашняя встреча с "Ливерпулем" (0:2) стала 176-й.

Тройку лидеров замыкает бывший капитан "Барселоны" Хави (151), который еще не завершил карьеру, однако выступает в Азии.