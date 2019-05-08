"Аякс" стал первым голландским клубом, забившим 150 мячей в Лиге чемпионов

"Аякс" ведет в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" (2:0). За свою историю выступлений в турнире голландский клуб забил 151 мяч.

Первый гол в этой игре стал для команды 150-м в Лиге чемпионов. "Аякс" стал первым голландским клубом, который добился такого результата в ЛЧ.

1️⃣5️⃣0️⃣ - @AFCAjax score their 150th CL goal and become the 1st 🇳🇱 side to reach this milestone. #ajatot #UCL – Gracenote Live (@GracenoteLive) 8 мая 2019 г.

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