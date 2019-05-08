22:46 8 мая | Футбол — Лига чемпионов

"Аякс" стал первым голландским клубом, забившим 150 мячей в Лиге чемпионов

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"Аякс" ведет в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" (2:0). За свою историю выступлений в турнире голландский клуб забил 151 мяч.

Первый гол в этой игре стал для команды 150-м в Лиге чемпионов. "Аякс" стал первым голландским клубом, который добился такого результата в ЛЧ.

Все о Лиге чемпионов - здесь.

Аякс - Тоттенхэм Хотспур

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/champions-league/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/2 финала
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