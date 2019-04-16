"Аякс" обыграл "Ювентус" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Аякс" на выезде обыграл "Ювентус" со счетом 2:1. Этот результат позволил амстердамцам выйти в полуфинал Лиги чемпионов, поскольку первый матч завершился вничью со счетом 1:1.

Лига чемпионов

1/4 финала

Ответный матч

"Ювентус" (Италия) – "Аякс" (Голландия) – 1:2 (1:1)

Голы: Криштиану Роналду, 28 (1:0). ван де Бек, 34 (1:1). де Лигт, 67 (1:2).

"Ювентус": Щенсны, Де Шильо (Жоау Канселу, 64), Ругани, Бонуччи, Сандру, Пьянич, Матюиди, Эмре Джан, Криштиану Роналду, Дибала (Кин, 46), Бернардески (Бентанкур, 80).

"Аякс": Онана, Фелтман, де Лигт, Блинд, Мазрауи (Синкгравен, 11. Магальян, 82), ван де Бек, Шене, де Йонг, Нерес, Тадич, Зиех (Хюнтелар, 88).

Предупреждения: Эмре Джан, 69. Криштиану Роналду, 90+3.

Судья: Тюрпен (Франция).

16 апреля. Турин. Стадион "Ювентус".

Первый матч - 1:1.

В параллельном матче "Барселона" дома обыграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:0. В первой игре она также была сильнее (1:0) и вышла в полуфинал турнира.