Автогол Шоу принес "Барселоне" победу над "Манчестер Юнайтед"

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" в гостях обыграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0. Единственный мяч на 12-й минуте встречи в свои ворота отправил защитник "МЮ" Люк Шоу.

Ответная игра состоится 16 апреля.

Лига чемпионов

1/4 финала

Первый матч

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Барселона" (Испания) – 0:1 (0:1)

Гол: Шоу, 12 – в свои ворота.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Мактоминэй, Фред, Погба, Далот (Лингард, 74), Рэшфорд (Перейра, 85), Лукаку (Марсьяль, 68).

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Артур (Сержи Роберто, 66), Бускетс (Аленья, 90+3), Ракитич, Месси, Суарес, Коутинью (Видаль, 65).

Предупреждения: Бускетс, 18. Шоу, 19. Видаль, 71. Лингард, 76. Смоллинг, 86.

Судья: Рокки (Италия).

10 апреля. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".

В параллельном матче "Аякс" дома сыграл вничью с "Ювентусом" – 1:1.