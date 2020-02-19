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«Аталанта» — «Валенсия»: составы команд. Черышев — в запасе

19 февраля 2020, 22:02

Стали известны составы «Аталанты» и «Валенсии» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Российский хавбек гостей Денис Черышев начнет встречу на скамейке запасных.

«Аталанта»: Голлини — Толой, Паломино, Джимсити — Хатебур, де Рон, Пашалич, Фройлер, Гозенс — Иличич, Гомес.

Запасные — Спортьелло, Кальдара, Тамез, Муриэль, Малиновский, Кастань, Сапата.

«Валенсия»: Доменеч — Васс, Мангала, Диакаби, Гайя — Ферран Торрес, Парехо, Кондогбья, Солер — Гонсалу Гедеш, Макси Гомес.

Запасные — Силлессен, Коррейа, Хауме Коста, Гамейро, Черышев, Рубен Сорбино, Гутьеррес.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

Аталанта — Валенсия

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