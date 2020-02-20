Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев отличился в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты». Россиянин вышел на замену на 64-й минуте, а уже на 66-й поразил ворота клуба из Бергамо ударом из-за штрафной, сократив отставание в счете — 1:4.

Для Черышева это третий мяч в сезоне. Ранее он забивал в чемпионате Испании 28 сентября в ворота «Атлетика» (1:0) и в групповом турнире Лиги чемпионов 23 октября в ворота «Лилля» (1:1).