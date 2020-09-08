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«Аталанта» получила разрешение играть на домашнем стадионе в Лиге чемпионов

8 сентября 2020, 20:37
Стадион &quot;Аталанты&quot;. Фото ФК "Аталанта"
Стадион &quot;Аталанты&quot;. Фото ФК "Аталанта"
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«Аталанта» на официальном сайте сообщила, что комиссия УЕФА дала разрешение проводить матчи Лиги чемпионов-2020/21 на домашнем стадионе «Гевисс Стэдиум».

Инспекция подчеркнула необходимость проведения дополнительных работ, которые будут проводиться в ближайшие недели, после которых «Аталанта» сможет проводить матчи Лиги чемпионов на домашнем стадионе.

В минувшем сезоне Лиги чемпионов итальянский клуб выступал в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и дошел до четвертьфинала.

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