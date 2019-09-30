Артем Дзюба: «Если бы у Халка не началась эпопея с Китаем, мы смели бы «Бенфику»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вспомнил о вылете команды из Санкт-Петербурга из Лиги чемпионов в сезоне-2015/16. Тогда «Зенит» по сумме двух матчей уступиа «Бенфике».

— Я вам даю голову на отсечение, если бы у Халка не началась эпопея с Китаем, этот раздрай небольшой, мы смели бы «Бенфику». Только за счет одного Халка. А так он то тренировался, то нет, началась это ненормальная ситуация. А Халк — ключевой. Все на нем задействовано. И «Бенфику» мы проскочили бы. А дальше «Бавария» была бы, с ней тяжело. Но с таким Халком, который хочет, бьет копытами и готов, снести можно любого. Тем более, в одной игре или двух.

Что общего у той команды и нынешней? Именно атмосфера и общение между друг другом, русскими и иностранцами. Нет разделения. В клубах все равно это бывает, чувствуется напряжение. Здесь такого нет. Поэтому мы стали чемпионами. Есть определенный костяк, нет ни одного засранца в команде. Это безумно радует, — отметил Дзюба в интервью Youtube-каналу «Рашен football». (Дмитрий Зимин)

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