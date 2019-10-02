Аркадий Дворкович: «Атлетико» не показал ничего сверхъестественного»

Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович после матча 2-го тура Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» (0:2) отметил, что мадридская команда не показала ничего сверхъестественного.

— Это Лига чемпионов. Уровень очень высокий, — сказал Дворкович. — «Локомотив» пока показал уровень третьей команды в группе. Но шансы есть. Объективно, «Атлетико» сильнее. Но хороший матч. Главное, что болельщики гнали команду вперед. Они — лучшие игроки матча. Шансы у «Локомотива» были. Надо было их использовать.

— Как вам «Атлетико»?

— Показал класс, но не показал ничего сверхъестественного.

— Даже сейв Облака не впечатлил?

— Впечатлил. Такие моменты решают исход матча. (Ярослав Сусов)

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