Ари: "Я счастлив, что снова сыграю в Лиге чемпионов"

Нападающий "Краснодара" Ари перед матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Порту" отметил, что команда хорошо подготовилась, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Он выразил радость, что снова сыграет в этом турнире.

– Как охарактеризуете ту роль, которую сейчас выполняете в команде?

– Для меня всегда важно быть на поле и помогать команде. Я не знаю еще состав на матч с "Порту", который определил наш тренер, но я готов. И все будут готовы, все знают наш стиль игры, и мы сможем показать на поле то, к чему готовились на тренировках.

– Как вы охарактеризуете Лигу чемпионов, как турнир, имея опыт участия в нем?

– Я очень счастлив, что снова смогу играть в Лиге чемпионов. Я счастлив быть частью этой команды, и говорю партнерам о важности турнира. Мы выступим в более крутом турнире, чем до этого, и у нас есть возможность достичь чего-то большего в своей карьере. Многие футболисты мечтают играть в Лиге чемпионов. Мы все сконцентрированы, и все зависит от нас. Мы готовы – это самое важное.