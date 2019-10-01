Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Антуан Гризманн: «Мои отношения с Месси движутся в правильном направлении»

1 октября 2019, 18:01
Теги:

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги чемпионов против «Интера». По словам форварда, он находится в хороших отношениях с капитаном команды Лионелем Месси.

— Матчи Лиги чемпионов всегда особенные. Нам нужно показать отличную командную работу, — цитирует Barcelona FI Гризманна. — Я чувствую себя комфортно в клубе, но мне нужно прогрессировать на поле, особенно в действиях без мяча. Я работаю над этим. Мои отношения с Месси движутся в правильном направлении.

Мы с Месси оба мало говорим и, наверное, поэтому мы мало разговаривали. К тому же мы не тренировались вместе, потому что он был травмирован.

Матч «Барселона» — «Интер» состоится 2 октября, начало — в 22.00 по московскому времени

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир