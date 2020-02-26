Антуан Гризманн: «Барселона» приехала за победой, но сегодня этому было не суждено случиться"

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн? после ничьей с «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) отметил, что каталонцы ехали в Италию за победой.

— Мы приехали за победой и играли на победу, но сегодня этому было не суждено случиться, — цитирует пресс-служба УЕФА Гризманна. — Сначала нам было трудно найти или создать пространство, пробить по воротам. Но чем больше мы видели, что они устают, тем больше нам удавалось давить и создавать шансы.

Мне нужно работать над своей игрой: команде необходимо, чтобы я создавал ширину и повышал качество вертикальной игры. Иногда они видят мои перемещения, иногда нет. Я должен создавать свободные зоны. В первом тайме мне это не удавалось, а во втором — все получалось.

Теперь нас ждет домашний матч, он будет совсем другим. Мы будем создавать больше пространства, а перед нашими болельщиками мы просто обязаны победить.