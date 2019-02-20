Антони Лопеш: "Пропущенный гол был бы большим ударом перед ответным матчем с "Барселоной"

Вратарь "Лиона" Антони Лопеш после ничьей против "Барселоны"​ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0) отметил, что главное - его команда не пропустила.

- Мы были бы рады забить гол, но это было тяжело, особенно во втором тайме, - цитирует официальный сайт УЕФА Лопеша. - "Барселона" - выдающаяся команда. Мы знали, что будем под давлением. Но мы сражались изо всех сил и смогли не пропустить, ведь это было бы большим ударом перед ответным матчем.

Сделана только половина дела. В Испании будет большой матч. У них много талантливых игроков. Мы знали, как не уступать и не пропустить гол. Это было важно.