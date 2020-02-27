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Антони Лопеш: «Лион» выстрадал эту победу в конце матча»

05:08
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Вратарь «Лиона» Антони Лопеш после победы над «Ювентусом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0) отметил, что его команда доказала свой уровень.

— Знали, что можем показать такую игру, — цитирует пресс-служба УЕФА Лопеша. — Мы доказали, что соответствуем стандартам Лиги чемпионов. Играли командой и выстрадали эту победу в конце матча.

Хочу поздравить всю команду, потому что все приложили руку к этому успеху, как в плане обороны, так и в плане нападения. Это была красивая победа.

Лион — Ювентус

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027127--lyon-vs-juventus/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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