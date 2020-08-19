Антони Лопеш: «Лион» постарается создать сложности «Баварии»

Вратарь «Лиона» Антони Лопеш поделился ожиданиями от полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии». Встреча пройдет сегодня и начнется в 22:00 мск.

— Мне хватает адреналина, мы же в полуфинале Лиги чемпионов, — приводит слова Лопеша официальный сайт УЕФА. — Не каждому доводится сыграть в нем. Нам повезло, что мы вышли в полуфинал и сыграем с такой знаменитой командой, как «Бавария». Мы держимся скромно, но мы дошли так далеко и постараемся создать сложности «Баварии».