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Антони Лопеш: «Лион» постарается создать сложности «Баварии»

07:50
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Вратарь «Лиона» Антони Лопеш поделился ожиданиями от полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии». Встреча пройдет сегодня и начнется в 22:00 мск.

— Мне хватает адреналина, мы же в полуфинале Лиги чемпионов, — приводит слова Лопеша официальный сайт УЕФА. — Не каждому доводится сыграть в нем. Нам повезло, что мы вышли в полуфинал и сыграем с такой знаменитой командой, как «Бавария». Мы держимся скромно, но мы дошли так далеко и постараемся создать сложности «Баварии».

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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