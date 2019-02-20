Антони Лопеш: "Лион" должен прыгнуть выше головы на поле "Барселоны" и забить гол"

Вратарь "Лиона" Антони Лопеш после ничьей против "Барселоны"​ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0) отметил, шансы на выход в четвертьфинал равные. По его словам, "ткачам" в Испании нужно будет прыгнуть выше головы.

- У обеих команд есть шанс пройти дальше, - цитирует официальный сайт УЕФА Лопеша. - Мы должны прыгнуть выше головы на их поле и забить гол. Нам нужно будет играть очень хорошо и использовать любой шанс, который у нас возникнет.