16:34 1 июня | Футбол — Лига чемпионов

Анонс финала Лиги чемпионов в стиле "Симпсонов". Видео

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В сети появился анонс предстоящего финального матча Лиги чемпионов "Тоттенхэм" -"Ливерпуль". Исполнен он в стиле знаменитого мультфильма "Симпсоны". По сюжету, все спешат на стадион или собираются перед телевизором, чтобы посмотреть встречу. 

 

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

Лига чемпионовсетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
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