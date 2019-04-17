11:51 | Футбол — Лига чемпионов

Андреа Аньелли: "Когда мы пришли в "Ювентус", он был 43-м в рейтинге УЕФА"

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Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли верит в светлое будущее команды, несмотря на вылет из Лиги чемпионов. Туринцы проиграли в 1/4 финала турнира "Аяксу".

– Летом мы говорили, что наша цель – Лига чемпионов, – цитирует Sky Italia Аньелли. – Так и будет в ближайшие годы. Если вы заметили, на поле вышли относительно молодые игроки. Считаю, что они смогут расти вместе с Аллегри. Мы продолжим развитие проекта с ним. Скоро мы выиграем восьмое чемпионство подряд. Это экстраординарно. Надо принять во внимание, что когда мы пришли в проект, клуб занимал 43-е место в рейтинге УЕФА, а сейчас он пятый. Об этом нельзя забывать.

Ювентус - Аякс

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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