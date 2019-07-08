Анатолий Мещеряков: "Матчи ЛЧ в "Лужниках"? Для нас приоритет – "РЖД Арена"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил о том, что клуб не нацелен проводить матчи Лиги чемпионов в "Лужники" – по прошлогоднему примеру ЦСКА.

По словам Мещерякова, "Локо" рассмотрит вариант с "Лужниками" только в том случае, если количество желающих посетить матч превысит вместимость домашней "РЖД Арены".

– Мы хотим играть у себя дома, для собственных болельщиков. Если увидим, что интерес наших болельщиков существенно превышает возможности нашего стадиона, то рассмотрим такую возможность, – сказал Мещеряков. – Тем не менее, мы все же хотим провести матчи Лиги чемпионов на "РЖД Арене", это приоритетный вариант для нас. (Иван Торопцев)