Анатолий Мещеряков: «Феликс стоит в два раза дороже, чем бюджет «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2) сказал, что команде не хватало братьев Миранчуков.

— Феликс сегодня не впечатлил?

— Ему еще надо работать и оправдывать заплаченные за него деньги.

— За 126 миллионов вы бы его не взяли?

— У нас бюджет команды в два раза меньше, чем заплатили за игрока. Но на поле одни деньги не играют, а играют люди. Ребятам было приятно, что на трибунах такая поддержка была.

— Не было разочарования в игре Смолова?

— Нет, все нормально. Это нам хорошо сидеть на трибуне. Он и перехватывал и нападал относительно неплохо.

— Миранчуков сильно не хватало?

— Нам всегда не хватает Антона и Алексея — они лидеры команды.

— Видя такую атмосферу, не было ли сожалений, что не играете в «Лужниках»?

— Нет, потому что я считаю, что у нас стадион — самый уютный. Я понимаю, что многим не удасться попасть на «Ювентус». Но мы играем дома, а здесь и родные стены помогают. (Ярослав Сусов)

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