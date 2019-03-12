Альваро Мората: "Атлетико" знает, что нужно сделать, чтобы пройти "Ювентус"

Форвард "Атлетико" Альваро Мората - о матче с "Ювентусом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- В первом матче главным было победить, и мы это сделали, - цитирует нападающего официальный сайт УЕФА. - Это "Атлетико", мы прибыли в Турин с хорошей форой. Мы знаем, что здесь надо делать.
Матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится 12 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. В первом матче мадридский клуб победил со счетом 2:0.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000981/match=2026856/index.html?iv=true&iv=true
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