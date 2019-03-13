Алиссон: "Здорово играть в одной команде с ван Дейком"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон перед ответным матчем с "Баварией" в 1/8 финала Лиги чемпионов похвалил защитника команды Виргила ван Дейка.

- Здорово играть с Виргилом в одной команде. В нашей команде очень много классных игроков, но ван Дейк чрезвычайно важен. Он обеспечивает стабильность, порядок в обороне, помогает с верховыми мячами во время угловых и штрафных. Это очень важный член нашей команды, и здорово иметь его в этой игре, - цитирует вратаря официальный сайт УЕФА. - Фабинью хорошо сыграл на позиции центрального защитника в первом матче, но, если мы можем рассчитывать на своего сильнейшего игрока на этой позиции, это, конечно, лучше. Роберт Левандовски - это великолепный нападающий. Мне нравится его манера, как он двигается по полю. Нам надо очень ответственно подойти к его нейтрализации.

Матч "Бавария" - "Ливерпуль" состоится 13 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью - 0:0.

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