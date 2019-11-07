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Алексей Миранчук — о голе в ворота «Ювентуса»: «Пробил с закрытыми глазами»

7 ноября 2019, 20:16
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук вспомнил момент с голом в домашнем матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2).

— Сам был в шоке, я пробил два раза головой за матч. Это не мой козырь. Пробил с закрытыми глазами. Оставалось только попасть.

После игры Семин был удовлетворен самоотдачей игроков и тем, что происходило на поле. Мы были еще больше мотивированы, много было людей, поэтому все потихоньку складывалось. (Евгений Белоусов)

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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