Александр Коломейцев оценил шансы «Локомотива» на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал о борьбе за выход в плей-офф Лиги чемпионов после поражения от «Атлетико» (0:2) в матче 2-го тура группового турнира.

— Выйти из группы реально?

— Цели нужно ставить как можно выше. Надо пробовать, пытаться

— В обоих матчах Лиги чемпионов «Локомотив» мало владел мячом. В домашнем матче с «Байером» будете пытаться контролировать мяч?

— Все будет зависеть от ситуации, от игры. Но если команда пропагандирует такой футбол, лучше держит мяч, то понятно, что больше будет владеть мячом. (Константин Колмаков)

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