Александр Коломейцев: «Не знаю, стоит ли Феликс своих денег»

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев оценил игру Жоау Феликса во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2)

— Не знаю, стоит ли своих денег, — сказал Коломейцев. — Сыграл хорошо, забил гол.

— Но не космос?

— Не знаю, сложно по одной игре тяжело судить космос он или нет, стоит своих денег или нет. (Константин Колмаков)

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