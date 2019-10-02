Александр Коломейцев: «Не знаю, стоит ли Феликс своих денег»
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Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев оценил игру Жоау Феликса во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2)
— Не знаю, стоит ли своих денег, — сказал Коломейцев. — Сыграл хорошо, забил гол.
— Но не космос?
— Не знаю, сложно по одной игре тяжело судить космос он или нет, стоит своих денег или нет. (Константин Колмаков)
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур