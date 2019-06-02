Александр-Арнолд уверен, что "Ливерпуль" заслужил победу в финале

Защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнолд - о матче с "Тоттенхэмом" (2:0) в финале Лиги чемпионов

- Трудно подобрать слова. После того, какой сезон мы провели, мы заслужили это больше, чем любая другая команда, - цитирует футболиста ВВС. - Мы сделали что-то особенное, мы доминировали во время матча. Мы не будем вспоминать этот матч и думать, что игра была вялой. Мы будем видеть, что мы - чемпионы Европы. Я просто обычный парень из Ливерпуля, чья мечта осуществилась.

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