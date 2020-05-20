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Александер Чеферин: «Наш план — завершить Лигу чемпионов к концу августа»

16:13
УЕФА планирует завершить Лигу чемпионов к концу августа. Фото AFP
УЕФА планирует завершить Лигу чемпионов к концу августа. Фото AFP

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что организация планирует завершить текущий розыгрыш Лиги чемпионов к концу августа.

— Наш план — завершить турнир к концу августа. Я думаю, что это сработает. Вы никогда не знаете, что случится, но, кажется, вс успокаивается. 80% европейских лиг собираются возобновить сезон, и я не вижу причин, почему Лига чемпионов и Лига Европы не должны быть проведены, — приводит Record слова Чеферина.

Напомним, что почти все европейские чемпионаты были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Белоруссии не делал паузу, а 16 мая возобновился сезон в Германии. 17 июня за заседании исполкома УЕФА будет принято решение по поводу дальнейшего проведения еврокубков — прерванных плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200520/1571738210.html

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