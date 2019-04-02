Александер Чеферин: "Если проявления расизма будут хроническими, команды могут быть исключены из соревнований"

Президент УЕФА Александер Чеферин допустил, что команды могут быть исключены из соревнований в случае регулярных проявлений расизма на трибунах.

- У нас есть разные варианты наказаний. Они жесткие в любом случае, но мы не всегда их применяем. Посмотрим, что будет дальше, - цитирует президента УЕФА Daily Mail. - Я не вижу более серьезных санкций, чем игра при пустых трибунах, что случалось в Хорватии несколько раз, и штрафов. Если это (проявления расизма - прим. "СЭ") будет хроническим, то мы можем исключить клуб или сборную из турнира. Все возможно. Но это крайняя мера.

Ранее проявления расизма были замечены на матче Лиги Европы "Динамо" (Киев) - "Челси" (0:5) и Черногория - Англия (1:5). Украинский клуб, в частности, был наказан частичным закрытием трибун на следующий матч еврокубков.