Алекс Сандру: "В Турине "Ювентусу" нужно сыграть намного лучше и не пропускать нелепые голы"

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандру - о матче с "Аяксом" (1:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
- Мы знали, что Роналду сыграет. Если речь о важном матче, он всегда будет готов, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Мы добились хорошего результата, забили гол на выезде. В Турине надо сыграть лучше и не пропускать нелепые голы, как сегодня.
Ответная игра состоится 16 апреля.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000982/match=2027149/?iv=true
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