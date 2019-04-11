02:34 11 апреля | Футбол — Лига чемпионов

Алекс Сандру: "В Турине "Ювентусу" нужно сыграть намного лучше и не пропускать нелепые голы"

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Защитник "Ювентуса" Алекс Сандру - о матче с "Аяксом" (1:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Мы знали, что Роналду сыграет. Если речь о важном матче, он всегда будет готов, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Мы добились хорошего результата, забили гол на выезде. В Турине надо сыграть лучше и не пропускать нелепые голы, как сегодня.

Ответная игра состоится 16 апреля.

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Аякс - Ювентус

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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