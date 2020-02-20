Алехандро Гомес: «Теперь кажется, что для «Аталанты» не существует преград»

Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес после победы над «Валенсией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1) отметил поддержку болельщиков. Игра прошла на стадионе «Джузепе Меацца» в Милане.

— Это было потрясающе, — цитирует пресс-служба УЕФА Гомеса. — Более 45 тысяч болельщиков поддерживали нас. Теперь кажется, что для нас не существует преград.