Алехандро Гомес: «Теперь кажется, что для «Аталанты» не существует преград»
20 февраля 2020, 03:05
Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес после победы над «Валенсией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1) отметил поддержку болельщиков. Игра прошла на стадионе «Джузепе Меацца» в Милане.
— Это было потрясающе, — цитирует пресс-служба УЕФА Гомеса. — Более 45 тысяч болельщиков поддерживали нас. Теперь кажется, что для нас не существует преград.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027124--atalanta-vs-valencia/
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