Алдервейрелд после победы над "Аяксом" заявил, что хотел бы вернуться в амстердамский клуб

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд после победы над "Аяксом" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2) рассказал, что подумывает о том, чтобы вернуться в чемпионат Голландии. Бельгиец является выпускником академии амстердамского клуба, за основной состав которого он выступал с 2009 по 2013 год и выиграл четыре чемпионских титула.

- Не хочу делать слишком популярных заявлений, но это, безусловно, 100 процентов в моей голове", – цитирует Voetbal International Алдервейрелда. - Я провел здесь прекрасных три сезона. Моя семья тоже была счастлива здесь.