Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес прокомментировал поражение от «Аталанты» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:4. Единственный мяч в составе испанской команды провел россиянин Денис Черышев.

— Мы постараемся подготовиться к ответному матчу как можно лучше, — цитирует официальный сайт УЕФА Селадеса. — Мы будем сильны дома, с нашими фанатами. Результат не отражает того, что происходило на поле.

Нам не нужно творить чудеса. Результат непростой, но мы будем готовы. У нас было немало шансов в обоих таймах. Мы могли забить 3-4.