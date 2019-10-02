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Алаба и Боатенг получили травмы в матче с «Тоттенхэмом»

04:16

Защитники «Баварии» Давид Алаба и Джером Боатенг получили травмы в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (7:2), сообщает пресс-служба клуба. Первый еще в перерыве почувствовал боли в области ребер, а у второго возникли мышечные проблемы, поэтому он был заменен на 72-й минуте. В среду в Мюнхене оба футболиста пройдут детальное обследование.

Тоттенхэм Хотспур — Бавария

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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