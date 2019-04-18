01:07 18 апреля | Футбол — Лига чемпионов

"А нам ВАР помог". "Ростов" отреагировал на матч "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм"

1
Обсудить

Официальный Твиттер "Ростова"  прокомментировал сообщение в Твиттере "Манчестер Сити", который обыграл "Тоттенхэм" (4:3), но не сумел пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. По сумме двух матчей "шпоры" пробились в полуфинал. В концовке игры арбитр Джюнейт Чакыр, использовав ВАР, не засчитал пятый гол "Сити" в исполнении Рахима Стерлинга, который мог стать решающим.

- А нам ВАР помог, - говорится в сообщении. Ранее с помощью ВАР в матче 1/2 финала Олимп-Кубка России "Локомотив" - "Ростов" (2:2) был назначен пенальти в ворота хозяев.

Все о Лиге чемпионов – здесь.

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур

 

Опрос

Кто сыграет в финале Лиги чемпионов-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://twitter.com/rostovfc/status/1118619310149206018

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
Материалы других СМИ