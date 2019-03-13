7:0! "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Шальке"

"Манчестер Сити" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов разгромил "Шальке" (7:0). Дубль оформил Серхио Агуэро, а также по мячу забили Лерой Сане, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва, Фил Фоден и Габриэл Жезус.
В первой встрече английская команда выиграла со счетом 3:2.
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответный матч
"Манчестер Сити" (Англия) - "Шальке-04" (Германия) - 7:0 (3:0)
Голы: Агуэро, 35 - с пенальти (1:0). Агуэро, 38 (2:0). Л.Сане, 42 (3:0). Стерлинг, 57 (4:0). Бернарду Силва, 71 (5:0). Фоден, 78 (6:0). Габриэл Жезус, 84 (7:0).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Данилу, Уокер, Ляпорт (Делф, 72), Зинченко, Бернарду Силва, Гюндоган, Сильва (Фоден, 64), Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 64), Л.Сане.
"Шальке-04": Ферманн, Брума, Стамбули, С.Сане, Очипка, Сердар, Коноплянка, Бенталеб, Маккенни (Мендиль, 74), Эмболо (Скрцибски, 69), Бургшталлер (Тойхерт, 79).
Предупреждения: Брума, 33. Данилу, 48. Зинченко, 69.
Судья: Тюрпен (Франция).
12 марта. Манчестер. Стадион "Этихад".
Первый матч - 3:2.
Дополнительная информация
http://sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/