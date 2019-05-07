"Ливерпуль" повел со счетом 4:0 в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". Четвертый гол в активе Дивока Ориги. Счет по сумме двух матчей 4:3 в пользу "Ливерпуля".
🏴 "Ливерпуль" 4️⃣:0️⃣ "Барселона" 🇪🇸
Ориги 79’ (Александр-Арнолд)
(4:3) pic.twitter.com/Sw86gZqphb
– СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 7 мая 2019 г.
🏴 "Ливерпуль" 4️⃣:0️⃣ "Барселона" 🇪🇸
Ориги 79’ (Александр-Арнолд)
(4:3) pic.twitter.com/Sw86gZqphb
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