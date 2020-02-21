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8 лет назад ЦСКА сотворил чудо в матче с «Реалом» в Москве

10:30
Понтус Вернблум и Василий Березуцкий (слева). Фото Александр Федоров., "СЭ"
Понтус Вернблум и Василий Березуцкий (слева). Фото Александр Федоров., "СЭ"
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8 лет назад ЦСКА сыграл с «Реалом» вничью в Лужниках в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая состоялась 21 февраля 2012 года, закончилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыл нападающий мадридского клуба Криштиану Роналду. Отыграться москвичи сумели только в самой концовке: уже в добавленное ко второму тайму время отличился полузащитник Понтус Вернблум.

В ответном матче в Испании «Реал» победил ЦСКА со счетом 4:1.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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