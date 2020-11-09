«Сеара» и «Спорт» сыграли вничью

«Сеара» и «Спорт» разошлись миром (0:0) в матче 20-го тура чемпионата Бразилии.

Чемпионат Бразилии. Серия А

20-й тур

«Сеара» — «Спорт» — 0:0

«Сеара»: Прасс, Клаус, Паньюссат, Шавьер, Педринью (Саулу, 46), Алисон, Фелипе (Рикардинью, 79), Фернанду Собрал, Шарлес (Весклей, 79), Леу Шу (Лима, 60), Клебер (Визеу, 60).

«Спорт»: Луан Полли, Таварес, Адриэлсон, Майдана, Чику (Тиере, 67), Сандер, Эвертон (Араужу, 73), Тиагу Невес, Гомес (Брунинью, 73), Мугни, Рикардинью (Роналду, 62).

Предупреждения: Сандер, 25. Рикардинью, 57. Луан Полли, 70.

Судья: Маркес Рибейру (Бразилия).

9 ноября. Форталеза. Стадион «Кастелан».