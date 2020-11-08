«Сан-Паулу» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Бразилии

«Сан-Паулу» обыграл «Гояс» в матче 20-го тура чемпионата Бразилии (2:1). Трехцветные не проигрывают уже десять встреч кряду.

«Сан-Паулу» вышел на 3-е место в турнирной таблице. «Гояс» идет последним.

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Чемпионат Бразилии

Серия А

20-й тур

«Сан-Паулу» — «Гояс» — 2:1 (1:1)

Голы: Фернандан, 21 (0:1). Бреннер, 26 (1:1). Игор Гомес, 79 (2:1).

«Сан-Паулу»: Тиагу Волпи, Хуанфран (Игор Винисиус, 74), Рейналду, Диегу Барбоса (Эрнанес, 58), Бруну Алвес, Игор Гомес, Луан Винисиус, Габриэл Сара (Родригу Нестор, 84), Лусиану, Буэно (Пабло, 58), Бреннер (Арболеда, 85).

«Гояс»: Тадеу, Кажу, Давид Дуарте, Чику (Эрон, 78), Пинтадо, Ариэль Кабраль, Жилберту (Сандру, 75), Брену, Фернандан (Моура Рафаэл, 69), Лопес, Баджо (Андраде, 76).

Предупреждения: Габриэл Сара, 83. Луан Винисиус, 87. Брену, 87.

Удаление: Брену, 90.

8 ноября. Сан-Паулу. Стадион «Сисеру Помпеу де Толедо».

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.